اعتقالات واسعة في الخليل ورام الله ومستوطنون يؤدّون طقوسًا تلموديّة في "قبر يوسف"

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقُرى الضّفة الغربية، تركّزت في محافظتي رام الله والخليل.

في الخليل، أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنًا من مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت المصادر، إن الاحتلال اقتحم مخيم العروب وداهم منازل المواطنين وعاث فيها فسادًا، واعتقل كلًّا من: الأشقاء نسيم ويوسف تيسير الطيطي، وجهاد وعيسى عماد الطيطي، ومحمود عبد الرحمن أبو سل، ومهيب محمود النجمي، وحمادة عدوي، وإسلام ماجد جوابرة، ومعن نايف البدوي، ويوسف داوود بنات، والفتى عمر رامي الطيطي، وليث محمد خنة، ولؤي جمال سالم جوابرة، وجعفر وراسنه، ومحمد طه العداربة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، اثنان منهم من بلدة سلواد شمال شرق رام الله هم: محمد ضرار، وأحمد حماد، أما الثالث فهو وصدام محمد البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال داهمت حي المصايف في رام الله، واعتقلت مواطنا من عائلة المالكي، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية واد فوكين غرب المدينة، وداهمت وفتشت عدة منازل، عرف منها: عبد القادر محمود مناصرة، ومحمد محمود عبد القادر مناصرة، وراسم محمود مناصرة.

في نابلس، اقتحم عشرات المستوطنين فجر الثلاثاء، مدينة نابلس بشكل منفرد وبدون حراسة من جيش الاحتلال، في محاولة لأداء طقوسهم التلمودية في قبر يوسف.

وأفادت مصادر فلسطينية أن المستوطنين وصلوا بواسطة حافلة وعدة مركبات، إلى شارع عمان وحاولوا اقتحام قبر يوسف، قبل أن تقتحم دوريات الاحتلال المدينة عبر حاجز عورتا، وعملت على سحبهم.

وفي سلفيت، اقتحم عشرات المستوطنين، بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وأدوا طقوسًا تلمودية في المقامات الإسلامية بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفل حارس بعدد كبير من الآليات العسكرية الجنود المشاة، وانتشرت في شوارعها، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين.

واقتحم عشرات المستوطنين في وقت لاحق البلدة، وتوجهوا نحو المقامات الإسلامية لأداء طقوسهم التلمودية، وأقاموا احتفالات صاخبة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال

المصدر / وكالات