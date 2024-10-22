شهداء وإصابات في قصْف محيط "أكبر مستشفى حكومي" في لبنان

أعلنتْ وزارة الصّحة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتقاء شهداء وإصابة آخرين جرّاء غارات الاحتلال العنيفة التي استهدفتْ عدة مناطق في لبنان.

وقالت الصحة اللبنانية إن 4 شهداء بينهم طفل ارتقوا، إلى جانب 24 مصابًا في حصيلة أولية لغارة "إسرائيلية" استهدفت محيط مستشفى الحريري ببيروت، وهو أكبر مستشفى حكومي في لبنان

وأفادت مصادر صحفية بأنّ طيران الاحتلال شنّ أكثرمن 13 غارة استهدفت مناطق متفرقة في لبنان.

واستهدفت غارتان ميناء الصيادين في منطقة الأوزاعي، سبقتها غارات على الجاموس والسان تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارة منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وغارةٌ أخرى على المنطقة الساحلية ببلدة السكسكية قضاء صيدا جنوب لبنان.

وقال مدير مستشفى الساحل في الضّاحية الجنوبية لبيروت، فادي علامة، إنه تم إخلاء المستشفى من المرضى والطاقم الطبي، بعد تهديد الاحتلال.

وأكد علامة أنّ الادعاءات "الإسرائيلية" بشأن تخزين حزب الله أموالًا أسفل المستشفى لا صحة لها.

وأشار إلى أن الادعاءات "الإسرائيلية" قد تكون تمهيدًا لاستهداف القطاع الصحي بشكل مباشر، وقد أخلينا المستشفى بعد التهديدات "الإسرائيلية" ضدنا.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على لبنان، إلى 2487 شهيدا و11628 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات