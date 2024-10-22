"ضمْن سلسلة عمليات خيبر".. حزبُ الله يُمطر "تل أبيب" برشقة صاروخية ويعطّل مطار "بن غوريون"

أعلن حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء أنه قصف تل أبيب وحيفا برشقات صاروخية، ما أدّى لوقف حركة الطيران بالكامل في مطار "بن غوريون".

وقال حزب الله في بيانات منفصلة إنه قصف قبة نيريت في ضواحي "تل أبيب" بصواريخ نوعية، وكذلك قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

وذكرت إذاعة الاحتلال أنه تم رصد إطلاق 20 صاروخًا من لبنان باتجاه "تل أبيب" والجليل الأعلى وشمال الجولان.

وأشارت مصادر عبرية إلى أنّ صاروخًا سقط قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق "تل أبيب" أدى لسماع دوي انفجار ضخم، دون أن تشير إلى الأضرار التي خلفها.

كما أعلنت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" أن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في "تل أبيب الكبرى" و"قيساريا" و"هرتسليا" ومناطق جنوب حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن دوي انفجارات ضخمة سمع في سماء مدينة تل أبيب، عقب إطلاق الرشقات الصّاروخية.

وأشارت تلك الوسائل إلى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن غوريون، وأن الجيش أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

ومن جهته، قال حزب الله في بلاغ عسكري " بنداء لبيك يا نصر الله.. قصفنا عند الساعة 07:50 صباح اليوم قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".

وأشار حزب الله إلى أن العملية جاءت دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري منفصل "ضمن سلسلة عمليات خيبر.. قصفنا صباح اليوم قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية".

وأعلن "في إطار سلسلة عمليات خيبر ‏وبنداء لبيك يا نصر الله.. قصفنا صباح اليوم قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

المصدر / وكالات