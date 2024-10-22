لليوم الـ 382 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 382، مرتكبًا أفظع المجازر والمذابح ضدّ العائلات الآمنة، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، إلى 42 ألفًا و603 شهداء، بالإضافة لـ 99 ألفًا و795 مصابًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، لاسيما مخيم جباليا المحاصر لليوم الثامن عشر الذي يتعرض لمجازر مروعة وقصف جوي ومدفعي متواصل.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، غربي مخيم جباليا، بالتزامن مع عمليات نسف للمباني السكنية في المخيم.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مدفعية الاحتلال للنازحين بعد إجبارهم على النزوح من محيط مستشفى كمال عدوان وأطراف مشروع بيت لاهيا باتجاه مدينة بيت لاهيا.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون في تفجير قوات الاحتلال في محيط جمعية السلامة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة عايد باغي، إن الاحتلال رفض طلبات من الأونروا ومؤسسات دولية لدخول طواقم الإسعاف وإخراج الجثامين من تحت أنقاض منازلهم المدمرة في مخيم جباليا شمال غزة.

في المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال أراضي زراعية في مخيم البريج.

وشنّ طيران الاحتلال ليلة الإثنين/ الثلاثاء غارة على محيط صالة "ميس الريم" في مخيم البريج.

في رفح، شنت طائرات الاحتلال غارة على مناطق شمال رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين