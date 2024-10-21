"حزب الله" يبث مشاهد "نوعية" لاستهداف تجمع قوات "غولاني" قرب موقع راميا (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

بث "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع راميا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بصاروخ موجّه، في الـ15 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، موقعة إصابات محققة.

وفي التفاصيل، يظهر مقطع الفيديو استهداف قوة تتكون من 8 أفراد، تابعة للواء "جولاني" في الجيش الإسرائيلي بصاورخين اثنين، أصابا أهدافهما بدقة.

كما أوضحت المشاهد آليات وجنود القوة الهندسية التابعة للواء "غولاني" في "الجيش" الإسرائيلي، ليتمّ توجيه صاروخٍ موجّه أول في اتجاه 8 جنود منها، وإتباعه بصاروخٍ ثانٍ استهدف 3 جنود بين الآليات.

عاجل #حزب_الله ينشر مشاهد مثيرة لعملية استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع راميا على الحدود اللبنانية الجنوبية. 🔥🔻 pic.twitter.com/8qOfDDcQ3I — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) October 21, 2024

أما في العمليات التي أعلنها الإعلام الحربي، فقد استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط بلدة عيتا (عند الـ6:40 مساءً بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، وآخر في خلة وردة (عند الـ5:10 من بعد الظهر)، بحيث قصف كلاً منهما بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة تجمعين آخرين للجنود الإسرائيليين، في شمالي فلسطين المحتلة، وتحديداً في مستعمرتي "شوميرا" و"زرعيت"، وذلك في عمليتين متزامنتين أطلقت في كل منهما صليةً صاروخية، عند الـ4:10 من بعد الظهر.

إضافةً إلى ذلك، قصف حزب الله مستعمرة "كابري" بصلية صاروخية، عند الـ5:40 من بعد الظهر، بعد 10 دقائق على شنّه هجوماً جوياً، بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة "يفتاح"، أصابت أهدافها بدقة

وفي أثناء خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت، فرق منطقة الزهراني في جنوبي لبنان، أطلقت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة صواريخ "أرض - جو" على الطائرات، مجبرةً إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وسبق أن نشر الإعلام الحربي مشاهد عن استهداف مستوطنة "روش بينا"، الواقعة شرقي صفد، إضافةً إلى استهداف المدينة المحتلة.