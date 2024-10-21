"من النقطة صفر".. القسام تبث مشاهد "ملحميَّة" لتفجير "ناقلة جند" وقنص جندي بمعارك غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 381 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أبرز التطورات، بثّت كتائب الشّهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد نوعية لعمليتي استهداف ناقلة جند صهيونية وقنص جندي في محيط منطقة الخزندار شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأظهر مقطع الفيديو وضع المقاومين لعبوة في طريق رصدوا فيه قدوم ناقلة جند صهيونية، وعند اقترابها انفجرت العبوة وتصاعدت أعمدة الدخان من الناقلة المُشتعلة.

كما أظهرت المشاهد عملية قنص القسّام لأحد الجنود الذين كانوا على متن أحد الدبابات شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وبثّت القسّام مشاهد متنوعة لعملية دك قوات العدو بالهاون في مناطق شمال مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم، شمل تدمير جرافتين عسكريتين.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب نشرته على منصة "تيليغرام" الاثنين: إنه "بعدما رصد مجاهدونا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع D9 محملتين بعدد من مكعبات المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى مقتلة الكمين، استهدف مجاهدونا الجرّافة الأولى بقذيفة الياسين 105".

وتواصل كتائب القسام لليوم الـ 381 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزّة.

أعلنت كتائب القسام إيقاع قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة:

وأضافت القسام، في بلاغ عسكري، أنه المجاهدين رصدوا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين للاحتلال من نوع "D9" محملتين بعدد من مكعبات المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى مقتلة الكمين.

وأوضحت، أن استهداف الجرّافة الأولى بقذيفة "الياسين 105" والجرافة الثانية بعبوة "شواظ" ما أدى لانفجار الآليات والمكعبات الناسفة في الرتل المتقدم وتدميره، وإيقاع طواقم الآليات بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى“ مقطعًا مصورًا لقصف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان، عبر تطبيق تليغرام: “مشاهد من قصف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين تحشدات العدو في محور نتساريم شمال المحافظة الوسطى في قطاع غزة برشقة صاروخية عيار 107 ملم”.

وأضاف البيان، أن القصف جاء “ردًّا على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن شعبينا الفلسطيني واللبناني”.

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممرّ يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، وسمي باسم مستوطنة كانت قائمة في مكانه قبل 2005.

ويوم الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين في صفوفه، خلال معارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة الجيش، أن القتلى هم: الرقيب أوفير بركوفيتش، والرقيب إليشاي يونغ. منوهًا إلى أنهما مقاتلان مدرعان في الكتيبة 52 تشكيل "آثار حديد" (401).

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش، فإن العسكريين اللذين كانا يخدمان في وحدة المدرعات (لواء 401)، قتلا في مواجهات مع مقاتلين في شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 747 عسكريًا.

كما أصيب 4969 عسكريًا إسرائيليا في قطاع غزة والضفة الغربية وشمال البلاد (مع حزب الله في جنوب لبنان)، بحسب بيانات رسمية.

وفي الإطار، رصد إحصائية عكا للشؤون الإسرائيلية، أن 47 قتيلًا في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال؛ وفق الآتي:

- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.

- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.

- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.

- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

- 10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

- 10 أكتوبر: مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة.

- 10 أكتوبر: مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- 11 أكتوبر: مقتل عامل أجنبي بانفجار إحدى مخلفات حزب الله في منطقة يرؤون بالجليل الغربي.

- 11 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

- 12 أكتوبر: مقتل مستوطنة إسرائيلية في مبنى دار رعاية المسنين في هرتسليا الذي ضربته طائرة مسيّرة من لبنان.

- 14 أكتوبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه قاعدة للواء جولاني في وادي عارة.

- 14 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في المعارك البرية جنوب قطاع غزة.

- 15 أكتوبر: مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في أسدود.

- 17 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 19 أكتوبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على سيارة في عكا.

- 19 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.