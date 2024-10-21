الأونروا: الوضع في شمال غزة يتجاوز أي شيء رأيناه منذ بداية الحرب

أكد نائب مدير شؤون الأونروا بغزة سام روز، أن الوضع في شمال غزة "يتجاوز أي شيء رأيناه منذ بداية الحرب".

وأوضح روز في مقابلة تلفزيونية اليوم الإثنين، أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خلال 5 أيام 3 من مرافق الأونروا.

ونوه إلى أن 100 ألف من سكان جباليا محاصرون من دون إمدادات منذ 3 أسابيع.

وتتعرض محافظة شمال قطاع غزة لعملية إبادة جماعية وحصارا خانقا، منذ 15 يوما، وثقت خلاله وزارة الصحة ومؤسسات محلية ارتقاء المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى.

ويهدف الاحتلال من خلال عدوانه وحصاره لشمال قطاع غزة، إلى تنفيذ ما يسمى خطة الجنرالات والتي تقضي إلى إخلاء شمال القطاع من سكانه، وإبعادهم تحت القصف والتهديد إلى جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين