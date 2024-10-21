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الولايات المتحدة أنفقت 17.9 مليار دولار مساعدات لـ(إسرائيل)

21 أكتوبر 2024 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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واشنطن تنفق 17.9 مليار دولار مساعدات لـ(إسرائيل)

أنفقت واشنطن 17.9 مليار دولار مساعدات عسكرية لـ(إسرائيل) منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب وكالة أسوشيتد برس عن تقرير لجامعة براون الأميركية.

وكانت "تايمز أوف إسرائيل" نشرت في 7 أكتوبر الماضي، نقلا عن تقرير لمشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون الأميركية أن الولايات المتحدة أنفقت رقما قياسيا لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لـ(إسرائيل) خلال عام منذ هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

قبل التصعيد ضد حزب الله

وقال الباحثون الذين أعدوا التقرير إن 4.86 مليارات دولار إضافية ذهبت إلى تكاليف الحملة التي تقودها البحرية الأميركية ضد الحوثيين.

التقرير الذي تم الانتهاء منه يُعد قبل أن تصعّد (إسرائيل) حملتها ضد حزب الله اللبناني أواخر سبتمبر/أيلول، أحد أول التقديرات للتكاليف الأميركية المقدرة حيث تدعم إدارة الرئيس جو بايدن (إسرائيل) في صراعاتها في غزة ولبنان.

ويقول التقرير إن (إسرائيل)، أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية في التاريخ، حصلت على 251.2 مليار دولار من الدولارات المعدلة حسب التضخم منذ عام 1959.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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