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انتشال 8 فلسطينيين استشهدوا بغارات إسرائيلية على رفح

21 أكتوبر 2024 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
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انتشال 8 فلسطينيين استشهدوا بغارات إسرائيلية على رفح

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، انتشال جثامين 8 فلسطينيين، عقب غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي: “انتشال ثلاثة شهداء من منطقتي خربة العدس وموراج شمالي مدينة رفح جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف مجموعة من المدنيين”.

وأشار في بيان آخر، إلى أن طواقمه “انتشلت 5 شهداء جراء غارات إسرائيلية سابقة على أحياء في رفح”.

وفي شمالي القطاع، أوضح الدفاع المدني أن طواقمه توجهت إلى منزل لعائلة “المدهون” في الشارع الثالث بالشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، عقب تعرضه لقصف جوي لم تتضح نتائجه بعد.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#رفح #غارات اسرائيلية #انتشال

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