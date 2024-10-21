"الأشغال": أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير بغزة

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الإثنين، عن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير في قطاع غزة جرّاء الحرب والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي وباتت غير صالحة للسكن.

وأوضحت أن أكثر من 80% من الطرق تعرضت للتدمير الكلي وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل.

وذكرت أن معظم الآليات والمعدات الثقيلة التابعة للوزارة جرى استهدافها وأصبحت خارج الخدمة.

ومنذ اليوم الأول للحرب تنتهج دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة تدمير المنازل والبنى التحتية للغزين وذلك في إطار العقاب الجماعي التي تمارسه دون رادع دولي.

المصدر / فلسطين أون لاين