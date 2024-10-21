"الرَّد سيفوق تقديراتكم".. مسؤول عسكري إيراني يهدّد الاحتلال في حال ضرب بلاده

هدّد مصدرٌ عسكري إيراني، الاحتلال "الإسرائيلي"، في حال أقدم على توجيه ضربة لبلاده ومنشآتها العسكرية، بردّ يفوق تقديراتهم.

وقال المصدر العسكري في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "إذا كان الاجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران إلى جانب ردها ستأخذ بنظر الاعتبار السياسات النووية".

وتابع: "وإذا كان الإجراء الصهيوني المحتمل، التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد بشان أن تلتزم بنطاق ونوع وشدة اجراءاتها بناء على الوضع السابق".

وشدّد بالقول: "هذه نقطة واضحة للصهاينة وإنهم سيفهمون معناها بالتأكيد".

وأكد المصدر العسكري أن إيران لن تتلكأ ولن تتسرع ؛ وإنزال العقاب بحق المجانين لا تلغيه، وسيكون بطريقة بحيث تأتيهم في كل مرة المزيد من المفاجآت.

وأمس الأحد، قال مسؤولٌ "إسرائيلي" إن تل أبيب تستعد لشن هجوم كبير على إيران، ردًا على هجوم طهران الانتقامي قبل 20 يومًا.

وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إيران إن هجومها كان ردًّا على اغتيال "إسرائيل" كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في بيروت، بالإضافة إلى "مجازرها المستمرة" بقطاع غزة ولبنان.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول "إسرائيلي" لم تسمه، إن "إسرائيل" تستعد لتنفيذ هجوم كبير ضد إيران، والاستعدادات تشمل تحصين الدفاعات تحسبا لأي رد إيراني محتمل".

ومنذ الرد الإيراني، تجري "إسرائيل" مشاورات مكثفة مع حليفتها الولايات المتحدة بشأن طبيعة الأهداف التي ستهاجمها تل أبيب، واحتياجاتها الدفاعية لمواجهة أي رد انتقامي إيراني.

المصدر / وكالات