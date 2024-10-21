"يديعوت أحرونوت" تنشر شهادات ضباط إسرائيليين من جباليا.. وهذا أبرز ما قالوه

وثق الإعلام العبري شهادات حية لضباط في جيش الاحتلال يعملون في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وبحسب ما وثقته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الإثنين، عن الضباط قولهم: "لقد تفاجئنا من قيام حماس بترميم بعض الأنفاق التي دمّرناها سابقًا".

وتعرض جنود وضباط الاحتلال في جباليا خلال الأيام الماضية لكمائن ومناورات قاسية من قبل كتائب القسام، كان آخرها مقتل قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة.

وكشفت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، أمس الأحد، تفاصيل جديدة حول كمين الألغام في مخيم جباليا قائلةً إن " العقيد إحسان دقسة وصل برفقة 3 ضباط آخرين بدبابتين إلى نقطة داخل جباليا حيث قاموا بمراقبة منطقة القتال".

الضابط إحسان دقسة

وأضافت "خلال ذلك، خرج الضباط ومن بينهم العقيد إحسان دقسة، من الدبابتين وتوجهوا على مسافة حوالي 20 مترًا منها".

وتابعت "وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة، ونتيجة لذلك قُتل قائد اللواء على الفور، وأصيب الضباط الثلاثة الآخرون من بينهم نائب قائد الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52 بجروح".

وعلى الرغم من كون الاجتياح الجديد لمخيم جباليا هو الثالث منذ بداية الحرب على غزة، إلا أن المخيم يفاجئ الاحتلال بالنهوض من جديد وإيقاع جنوده وضباطه في شرائك الموت.

المصدر / فلسطين أون لاين