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الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة عند 2734 دولارا للأونصة

21 أكتوبر 2024 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة عند 2734 دولارا للأونصة

صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، عند قمة تاريخية جديدة بلغت 2734 دولارا للأونصة، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

كانت القمة السابقة للذهب، عند 2712 دولارا للأونصة في ختام جلسة الجمعة، بينما صعدت بنسبة 33.8% منذ مطلع العام الجاري، صعودا من 2042 دولارا بنهاية تعاملات العام الماضي.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.26%، أو 15 دولارا إلى 2734.1 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

يأتي الارتفاع، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وغياب أية أفق لنهاية لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وعلى جنوب لبنان، إلى جانب توقعات وول ستريت بخفض أسعار الفائدة الأميركية، في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل.

 

المصدر / وكالات
#الذهب #حرب غزة #قمة تاريخية

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