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الإعلان رسميًا عن نشر نظام "ثاد" المضاد للصواريخ في (إسرائيل)

21 أكتوبر 2024 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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نظام ثاد المضاد للصواريخ

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ في (إسرائيل).

وأضاف أوستن في تصريحات له من العاصمة الأوكرانية "كييف" إن النظام المضاد للصواريخ "في مواقعه الآن".

ورفض أوستن ذكر ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) جاهزا للعمل، لكنه قال "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه".

نظام مضاد للصواريخ

ونظام "ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وهو النظام الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية المصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي.

تستخدمه واشنطن وعدد من حلفائها مثل الإمارات العربية المتحدة و(إسرائيل)، فيما نشر في أراضي الأخيرة تحسبا لأي هجوم إيراني صاروخي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إسرائيل #إيران #ثاد #نظام ثاد

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