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حزمة عسكرية أمريكية "طارئة" لـ(إسرائيل) بـ 5.2 مليار دولار

21 أكتوبر 2024 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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حزمة عسكرية أمريكية لإسرائيل

قالت وزارة الحرب الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن (إسرائيل) بصدد الحصول على مساعدات أميركية طارئة بـ5.2 مليارات دولار لتعزيز الدفاع الجوي.

وأضافت الوزارة بحسب ما نقلته عددا من وسائل الإعلام العبرية، أن المساعدات الأميركية ستستخدم لتعزيز القبة الحديدية ومقلاع داود ونظام ليزر قيد التطوير.

وتعتمد دولة الاحتلال في حربها على غزة ولبنان، على الأسلحة الأمريكية عبر طريقي المساعدات والشراء.

آخر ما تم نشره من صفقات، كان في أغسطس الماضي، إذ وافقت واشنطن على صفقة سلاح ضخمة لـ(إسرائيل) بقيمة 20 مليار دولار.

وفي حينه أعربت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن شكرها للإدارة الأميركية على الموافقة على الصفقة التي "تساهم في تعزيز قوة دولة إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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