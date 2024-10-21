الاحتلال يرتكب مجزرة بحق عائلة واحدة في بعلبك

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة شنيعة بحق عائلة في مدينة بعلبك شمالي لبنان.

وأفادت الوكالة بأن المجزرة اقترفت في حي النبي إنعام بمدينة بعلبك، وقد استشهد على إثرها 6 أطفال ونساء من عائلة واحدة وإصابة 8 لبنانين بجروح متفاوتة.

وتهدد دولة الاحتلال باقتراف المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، إذ قال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس "إن حزب الله دفع وسيدفع ثمنا باهظا لاعتدائه على سكان الشمال وإطلاقه الصواريخ نحو (إسرائيل).

وتابع قائلا: "سنستمر في ضرب وكيل إيران حتى ينهار"، في إشارة إلى حزب الله اللبناني.

المصدر / فلسطين أون لاين