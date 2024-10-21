الإبادة في يومها الـ 381.. حصارٌ مُطبق في جباليا وقصفٌ متواصل على المحافظة الوسطى

دخلت حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 381، مرتكبًا أفظع المجازر والمذابح ضدّ العائلات الآمنة، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزترة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، إلى 42 ألفًا و603 شهداء، بالإضافة لـ 99 ألفًا و795 مصابًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، لاسيما مخيم جباليا المحاصر لليوم السابع عشر الذي يتعرض لمجازر مروعة وقصف جوي ومدفعي متواصل.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق بيت لاهيا وجباليا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال على مخيم جباليا.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال واصلت عمليات نسف المباني السكنية غربي مخيم جباليا، بالتزامن مع غارات عنيفة على مدينة غزة وشمالها.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال نفّذت عمليات نسف متواصل لمنازل المواطنين في الصفطاوي، تزامنا مع قصف مدفعي يستهدف الأهالي في تلك المنطقة.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عزيز" في منطقة مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال غزة.

وارتقى شهيدان جراء قصف مدفعي "إسرائيلي" على شارع أحمد ياسين غرب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمالي مخيمي البريج والنصيرات.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة القريناوي بمخيم البريج فجر اليوم.

وفي خانيونس، استهدف قصف مدفعي إ"سرائيلي" وإطلاق نار في منطقة الزنة شرق المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين