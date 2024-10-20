"كيف قُتل قائد اللواء "401" في معارك جباليا؟".. إذاعة الاحتلال تكشف تفاصيل "الحدث الصّعب"

كشفت مصادر عبرية عن "حدث أمني صعب" تعرضت له قوات الاحتلال في المعارك الضّارية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.

وقالت منصات للمستوطنين، إن قائد اللواء "401" بجيش الاحتلال يحمل رتبة "عقيد" وقُتل في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية لقناة "العربية"، بأن قادة من الجيش "الإسرائيلي" تعرضوا لكمين ألغام شمال غزة، وكتائب القسام قنصت أحد الضباط الكبار أثناء وصوله لشمال القطاع".

واعترف جيش الاحتلال بمقتل العقيد "إحسان دكسة" في جباليا.

وأوضح الاحتلال أن القتيل دكسة استلم منصبه كقائد للواء 401 قبل 3 أشهر، وهو الرتبة الأرفع التي تقتل في الحرب البرية بالقطاع.

وكشفت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، تفاصيل جديدة حول الكمين، قائلةً إن " العقيد إحسان دقسة وصل برفقة 3 ضباط آخرين بدبابتين إلى نقطة داخل جباليا حيث قاموا بمراقبة منطقة القتال".

وأضافت "خلال ذلك، خرج الضباط ومن بينهم العقيد إحسان دقسة، من الدبابتين وتوجهوا على مسافة حوالي 20 مترًا منها".

وتابعت "وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة، ونتيجة لذلك قُتل قائد اللواء على الفور، وأصيب الضباط الثلاثة الآخرون من بينهم نائب قائد الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52 بجروح".

وأشارت مصادر عبرية في وقت سابق إلى مقتل 4 ضباط "إسرائيليين" في غزة بينهم عقيد وهو قائد لواء المدرعات.

وبثّت القنوات العبرية مشاهد للحظة نقل عدد من جنود الاحتلال الجرحى إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع المحتلة.

يأتي ذلك الإعلان بعد ساعات من إصدار كتائب الشهيد عز الدين القسام بلاغًا عسكريًا عن قنصها اثنين من جنود الاحتلال، وإصابتهما إصابة مباشرة في "بلوك 2" بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما قالت كتائب القسام، إنها استهدفت دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت القسام "بعد عودة مقاومينا من خطوط القتال.. نؤكد استهداف دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا واستهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "تاندوم" قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا.

المصدر / فلسطين اون لاين