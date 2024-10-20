كتائب القسّام تنشر صورًا لمكان عملية "البحر الميت" وأبو عبيدة يُعلّق: عمليةٌ جريئة من نشامى الأردن (صور)

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ قيادة القسام تلقت تقارير عملية البحر الميت اللافتة بفخرٍ بالغ، كعمليةٍ جريئة بطولية عززت من جديدٍ آفاق الجبهة الأردنية الواعدة.

وأكد أبو عبيدة أنّ الشهيدين حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال "طوفان الأقصى" وسيظلان نموذجاً ملهماً لنشامى الأردن وعشائرها الحرة أصحاب المواقف المشهودة والبطولات الفذة.

ونشرتْ كتائب القسام صورًا التقطها الشهيدان حسام أبو غزالة وعامر قواس لمكان تنفيذ العملية جنوب البحر الميت خلال مرحلة الرصد والاستطلاع للموقع.

ويوم الجمعة، أُصيب جنديان "إسرائيليان" في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نيئوت هكيكار" جنوب البحر الميت قرب الحدود مع الأردن.

وأعلنت القناة 14 العبرية عن إصابة جنديين "إسرائيليين" بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت.

وأكد جيش الاحتلال نجاح ثلاثة مقاومين باختراق الجدار الحدودي مع الأردن، مشيرًا إلى أن اشتباكات تدور مع الجنود في جنوب البحر الميت. وقالت يديعوت أحرونوت العبرية، إنّ المنفذين الثلاثة في عملية البحر الميت كانوا يرتدون زيًا عسكريًا أردنيًا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان تفاصيل عملية التسلل، وقال إن قواته رصدت عددا من المسلحين الذين “تسللوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت”.

وأكد البيان أن قوات الجيش هرعت إلى الموقع وتمكنت من “تحييد” مسلحين اثنين أطلقا النار نحوها. وفي بيان لاحق، أوضح جيش الاحتلال أن قواته قتلت مسلحين اثنين اجتازا الحدود من الأردن، بينما يُعتقد أن مسلحا ثالثا فرّ من المكان.

وذكر البيان أن الجيش عزز وجوده في المنطقة ويقوم بعمليات تمشيط على الأرض ومن الجو، بحثا عن المسلح الثالث.

