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"أوْلى هداياها للشّهيد السّنوار".. القسّام تبثُّ مشاهد تفجير دبابة "إسرائيلية" في جباليا (شاهد)

20 أكتوبر 2024 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
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بثّت كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، مشاهد من تدمير دبابة "إسرائيلية" بعبوة شديدة الانفجار شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت المشاهد إلى أنّ عملية الاستهداف دبابة من نوع "ميركافا" تمت يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأظهر الفيديو عددًا من مقاتلي القسام يعدون العبوة ويكتبون عليها "بضاعتكم ردت إليكم.. كتائب القسام" قبل أن يقوم أحدهم بزرعها في إحدى المناطق المتوقع مرور الدبابة فيها.

وبعد رصد قدوم الدبابة وقبل ضغط زر التفجير، قال المنفذ "من معسكر جباليا.. نهدي هذه العملية إلى شيخنا المجاهد القائد يحيى السنوار (أبو إبراهيم) الذي ارتقى مقبلًا غير مدبر.. بسم الله الله أكبر".

وأظهر هذا المشهد إصابة الدبابة "الإسرائيلية" بشكل مباشر وانفجارها بشكل قوي.

ودأبت كتائب القسام بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

وتواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس منذ بدء معركة طوفان الأقصى على دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#يحيى السنوار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #معارك جباليا

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