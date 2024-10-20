وزارة الصحة: 7 مجازر جديدة ترفع حصيلة العدوان على غزّة إلى 42 ألفًا و603 شهداء

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 84 شهيدًا و158 مصابًا.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق القطاع إلى 42 ألفًا و603 شهداء، و99 ألفًا و795 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى، أن "حصيلة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في منطقة مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة منذ ليلة السبت بلغت 87 شهيدًا ومفقودا تحت الركام، بالإضافة إلى أكثر من 40 إصابة، من بينها حالات حرجة جدا".

ومساء السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، استشهاد 73 فلسطينيًا وسقوط عشرات الجرحى والمفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في المجزرة الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتتعرض محافظة شمال غزة لحملة إبادة إسرائيلية وحصار لليوم 16 على التوالي عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه والأدوية إلى المنطقة وسط أوضاع إنسانية وصحية يصفها مسؤولون فلسطينيون بـ"الكارثية".

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.