غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن تعديلات جديدة لمواعيد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

وسيتمكن طلاب غزة من التقدم للامتحانات في دورات متعددة خلال العام القادم، وذلك بالتعاون مع مصر وسفارات دولة فلسطين في الخارج، بناءً على الترتيبات التالية:

* الدورة الثالثة والتي ستعقد في (كانون الثاني 2025): ستتاح هذه الدورة للطلاب الذين لم يتقدموا للدورتين السابقتين (الأولى والثانية)، وللناجحين جزئياً الراغبين في تحسين علاماتهم.

* الدورة الاستثنائية والتي ستعقد في (شباط 2025): خصصت هذه الدورة للطلاب النظاميين الذين أنهوا الصف الحادي عشر، وللطلاب الذين لم يتقدموا للدورة الثالثة دورة شهر كانون أول من امتحان الثانوية العامة لعام 2023.

ملاحظات هامة:

* لا يوجد تسجيل للطلبة الخاصة في الدورة الاستثنائية.

* على الطلبة الراغبين بالتسجيل كطلبة خاصة التقدم لامتحانات عام 2025.

بقاء الصورة في هذا المكان مع تسميتها بالتالي موعد جديد لامتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة 2024



