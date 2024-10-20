"أوكسفام" تدعو للتحقيق في قتل جيش الاحتلال 4 مهندسي مياه شرق خانيونس

أعلنت منظمة أوكسفام الإنسانية عن استشهاد أربعة من مهندسي المياه التابعين لها في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس السبت.

وأكدت أوكسفام في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المركبة تعرضت للقصف رغم التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية لضمان سلامة الفريق أثناء قيامه بأعمال إصلاح حيوية لشبكة المياه في المنطقة.

وقالت أوكسفام: "ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل المهندسين الأربعة. هذه الحادثة المؤسفة تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه فرق العمل الإنساني في قطاع غزة، حيث يقومون بمهام حيوية وسط تصاعد حرب الإبادة الجماعية".

وشدد المنظمة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وتوفير الظروف اللازمة لضمان تقديم المساعدات الأساسية للسكان المحاصرين.

وأضافت: “هذا الاستهداف يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس تجاهلًا صارخًا لحماية العاملين في المجال الإنساني”.

ويعاني سكان غزة من نقص حاد في الخدمات الأساسية مع دخول حرب الإبادة الجماعية عامها الثاني، بما في ذلك المياه النظيفة، مما يزيد من أهمية الجهود الإنسانية مثل تلك التي تقوم بها أوكسفام والمنظمات الدولية الأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين