مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية جديدة شرق الخليل

أقام مستعمرون، اليوم الاحد، بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إن مجموعة مستعمرين مسلحين من مستعمرات "سوسيا، وبني حيفر، وكريات أربع"، نصبوا كرفانا وخيمة كبيرة تزيد مساحتها على 300 متر مربع، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال، على أراضي المواطنين في منطقة "خلة الفرن" التابعة لقرية بيرين.

وأضاف برقان في تصريحات نشرتها وكالة "وفا" الرسمية، أن المستعمرين قاموا بحماية قوات الاحتلال بنقل اعداد كبيرة من الأغنام إلى الخيمة، معربا عن تخوفه من ان تكون هذه الخطوة مقدمة للاستيلاء على تلك المنطقة وتحويلها الى مزارع للمستعمرين.

وأوضح أن هذا الاعتداء يأتي ضمن محاولات قوات الاحتلال والمستعمرين المستمرة للسيطرة والاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي القرية، لصالح التوسع الاستعماري، وبناء بؤر استعمارية جديدة، وإنشاء شبكة من الطرق لربط تلك البؤر والمستعمرات بعضها ببعض.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستعمرين أقاموا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 29 بؤرة استعمارية تركزت في محافظة الخليل 8 بؤر، ورام الله 6 بؤر، وبيت لحم 4 بؤر، و3 في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستعمرين وربط البؤر بمستعمرات قائمة.

وفي الفترة ذاتها، شرعنة سلطات الاحتلال 11 بؤرة استعمارية وحولتها إلى مستعمرات أو أحياء استيطانية تتبع لمستعمرات قائمة، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.

المصدر / فلسطين أون لاين