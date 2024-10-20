الشرطة الألمانية تستخدم الكلاب لتفريق مظاهرة منددة بـ(إسرائيل)

استخدمت الشرطة الألمانية، الكلاب لتفريق متظاهرين خرجوا بالعاصمة برلين، للتنديد بجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة من أكثر من عام.

وتجمع المتظاهرون في شارع بالعاصمة برلين، مساء أمس السبت، للتعبير عن استنكارهم للإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) في غزة منذ أكثر من عام، وتنديدا بعدوانها على لبنان.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة مرددين هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين" و"إبادة جماعية".

وبين الحين والآخر، شهدت المسيرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وتحت ذريعة "عدم الالتزام بالقوانين" في الاحتجاج، وأن "المظاهرة تضر بالأمن العام"، طالبت الشرطة المتظاهرين بفض احتجاجهم.

وعلى الرغم من مغادرة العديد من المتظاهرين المنطقة، استخدمت الشرطة الكلاب لتفريق عدد من المتظاهرين الرافضين لإنهاء احتجاجهم.

كما اعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين، واتخذت إجراءات أمنية مشددة، واستخدمت العنف ضد المحتجين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات إلى القوة لتفريق المظاهرات المنددة بالجرائم الإسرائيلية في غزة.

وقبل أسبوعين، استخدمت الشرطة العنف ضد المشاركين في مظاهرة مناصرة لفلسطين في برلين بمناسبة مرور عام على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

ولطالما، أكدت ألمانيا مرار وعبر ألسنة كبار مسؤوليها، دعمها لـ(إسرائيل)، وتبرر مجازرها في غزة على أنها "دفاع عن النفس"، محاولة التخفيف من فظاعة الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ أكثر من عام.

المصدر / وكالات