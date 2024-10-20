مقررة أممية: الفلسطينيون في شمال غزّة يعانون أهوالًا لا توصف تحت الحصار الإسرائيليّ

وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، الليلة الماضية، إن الفلسطينيين يعانون أهوالًا لا توصف تحت الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية عليهم، لاسيما في شمال غزة.

ودعت المسؤولة الأممية، في بيان، على ضرورة حماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية، بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الناس محاصرون تحت الأنقاض ويمنع المستجيبون الأوائل من الوصول إليهم، فيما يتم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسرا.

وأوضحت، أن الإمدادات الأساسية تنفذ ويتم قصف المستشفيات التي أغرقتها أعداد كبيرة من المرضى، مطالبةً بوقف هذه الفظائع، وأن يتم احترام القانون الدولي الإنساني، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة الامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وفي الإطار أكدت، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز إن عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين ليست حوادث معزولة على الإطلاق، موضحة في منشور لها على موقع اكس أن إعدام المدنيين جزء من ممارسات الاحتلال الممنهجة في غزة.