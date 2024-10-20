"نسف مربعات على رؤوس ساكنيها".. 73 شهيدًا في مجزرة "دامية" ارتكبها الاحتلال ببيت لاهيا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء السبت، استشهاد 73 مواطنًا وسقوط عشرات الجرحى والمفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء مجزرة جديدة ارتكبتها إسرائيل بمنطقة مشروع بيت لاهيا في محافظة شمال قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب التطهير العرقي والاستئصال والإبادة بشكل واضح، وهذه المرة في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان أن ذلك تمثل في ارتكابه "مجزرة مُروّعة راح ضحيتها حتى الآن 73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد قصف مربعات سكنية مكتظة بالسُّكَّان الآمنين من الجو".

وأشار إلى أن "هذه المذبحة الجديدة تأتي بالتزامن مع قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية في محافظة شمال قطاع غزة والتي يقطنها حاليا قرابة 400 ألف إنسان".

وأوضح أن "الاحتلال هدد المستشفيات (بهذه المحافظة) وطالب الطواقم الطبية بإخلائها وتركها على الفور، كما ويمنع الاحتلال من وصول الوقود إلى هذه المستشفيات، كما وقام الاحتلال بقطع الاتصالات والإنترنت عن المنطقة وهذا ما تسبب في حدوث أزمة إنسانية عميقة".

وأدان المكتب بـ"أشد العبارات المذبحة الجديدة واستمرار حرب الاستئصال والتطهير العرقي الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال والنساء".

وطالب "كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية".

وتابع: "خاصة حرب التطهير العرقي والإبادة في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، واستمرار ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في محافظة الشمال، وفي شمال قطاع غزة (بما فيه محافظة غزة)".

ودعا المكتب "المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية في مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا وفي محافظة شمال قطاع غزة، وكذلك لوقف التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".

وهذه المجزرة الثانية التي ترتكبها "إسرائيل" في شمال غزة، السبت، حيث ارتقى 33 مدنيا فلسطينيا، بينهم 21 امرأة، وأصابت أكثر من 85 آخرين، بقصف جوي طال عدة منازل سكنية بمخيم جباليا في الدقائق الأولى من اليوم.

ويأتي ذلك في اليوم السادس عشر لحرب حرب الإبادة والتجويع التي يواصلها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، وبعد ساعات من قطع تل أبيب الاتصالات والإنترنت عن المنطقة؛ بما يفرض تعتيما على ما يحدث بها من مجازر.

بدورها علقت حركة "حماس" على هذه المجزرة، معتبرة في بيان، أن "الصمت العربي والعجز الدولي شجع هذا العدو الفاشي المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، لإفراغ شمال القطاع من سكانه".