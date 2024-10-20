حرب الإبادة الجماعيَّة تدخل يومها الــ 380.. مجزرة في بيت لاهيا وحصار شمال القطاع يدخل يومه الـ16

غزة/ فلسطين أون لاين

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 380 على التّوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مرتكبًا كافّة أساليب القتل والتدمير، ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشدّد فيه الاحتلال حصاره المطبق على مخيم جباليا لليوم السادس عشر تواليًا، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، واستهداف ونسف للمنازل المكتظة بالسّكان وارتكاب المجازر الدّامية، بالإضافة إلى قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة.

ومنذ فجر اليوم، شنت الطائرات الإسرائيلية، غارات عنيفة على شمال قطاع غزة ونسفت حيا سكنيا فوق رؤوس قاطنيه في مشروع بيت لاهيا، بينما واصلت الدبابات التوغل في مخيم جباليا وسط غطاء جوي للطيران وقصف للمدنيين، تزامنا مع مجازر متتالية بحق المدنيين، وحصار مستمر لليوم الـ16 على التوالي.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق النازحين، أسفرت عن استشهاد 73 فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وكذلك إصابة العشرات، وسط شن سلسة غارات على مناطق واسعة شمالي القطاع، مع دخول الحرب يومها الـ380.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 42 ألفا و519 شهيدا، بالإضافة لـ 99 ألفا و637 مصابا بجروح متفاوتة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، أن محيط المستشفى يتعرض لقصف وإطلاق نار عنيف، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي خزانات المياه وشبكة الكهرباء في المستشفى.

وأبرز التطورات بالتسلسل الزمني

ونسفت قوات الاحتلال منازل غربي مخيم جباليا في قطاع غزة. وتواصل القصف المدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة.

كما وقصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، الليلة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أصيب مواطنان بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة دلول جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار صوب المناطق الغربية من شمال غزة، بينما شن طيران الاحتلال غارة استهدفت غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال النار والقذائف الدخانية بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منازل غربي مخيم جباليا في قطاع غزة، تزامنًا مع تجدد إطلاق النار والقصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل على المخيم.

وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين في مخيم التوبة بشارع البيئة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار، فجر اليوم الأحد، في محيط منطقة القرم بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية النار في المناطق الغربية شمال غزة.

وقال مصادر، إن عددًا من المواطنين أصيبوا في قصف الاحتلال منزلاً محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة غرب مدينة رفح في ساعة متأخرة من الليلة، تزامنًا مع شن غارات عنيفة في محيط الشيماء والجمعية الإسلامية ببيت لاهيا شمال غزة.

ومساء أمس السبت، استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار تجاه مركبات الإسعاف والمنازل بمحيط منزلٍ استهدفته مدفعية الاحتلال قرب محطة راضي غرب النصيرات.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل المواطنين غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت أرضًا زراعية قرب بيارة حلاوة بمنطقة الزرقا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما شنت غارة على شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.