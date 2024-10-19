بـ "لغة الأرقام".. معارك المقاومة بجباليا شماليّ غزة تكبّد الاحتلال خسائر بشريَّة جديدة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين في صفوفه، خلال معارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة الجيش، أن القتلى هم: الرقيب أوفير بركوفيتش، والرقيب إليشاي يونغ. منوهًا إلى أنهما مقاتلان مدرعان في الكتيبة 52 تشكيل "آثار حديد" (401).

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش، فإن العسكريين اللذين كانا يخدمان في وحدة المدرعات (لواء 401)، قتلا في مواجهات مع مقاتلين في شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 747 عسكريًا.

كما أصيب 4969 عسكريًا إسرائيليا في قطاع غزة والضفة الغربية وشمال البلاد (مع حزب الله في جنوب لبنان)، بحسب بيانات رسمية.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد أعلنت عن تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة. مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأفادت كتائب القسام بأنها استهدفت وفجّرت، منذ ساعات صباح اليوم السبت، 6 آليات إسرائيلية عسكرية؛ بينها 4 دبابات ميركافاة.

وفي الإطار، رصد إحصائية عكا للشؤون الإسرائيلية، أن 47 قتيلًا في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال؛ وفق الآتي:

- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.

- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.

- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.

- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

- 10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

- 10 أكتوبر: مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة.

- 10 أكتوبر: مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- 11 أكتوبر: مقتل عامل أجنبي بانفجار إحدى مخلفات حزب الله في منطقة يرؤون بالجليل الغربي.

- 11 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

- 12 أكتوبر: مقتل مستوطنة إسرائيلية في مبنى دار رعاية المسنين في هرتسليا الذي ضربته طائرة مسيّرة من لبنان.

- 14 أكتوبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه قاعدة للواء جولاني في وادي عارة.

- 14 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في المعارك البرية جنوب قطاع غزة.

- 15 أكتوبر: مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في أسدود.

- 17 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 19 أكتوبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على سيارة في عكا.

- 19 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.