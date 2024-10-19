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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز في خانيونس والوسطى ورفح لـ 21-22-23 أكتوبر

19 أكتوبر 2024 . الساعة 18:42 بتوقيت القدس
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تحقّق الآن.. كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز في خانيونس والوسطى ورفح لـ 21-22-23 أكتوبر
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاقتصاد عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات خانيونس، الوسطى ورفح لـ 21- 22 - 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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الخطوات للتحقق:

 * زيارة الروابط التالية:

   * كشف خانيونس لأيام 21-22-23 من شهر أكتوبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 * كشف رفح لأيام 21-22-23 من شهر أكتوبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 * كشف الوسطى لأيام 21-22-23 من شهر أكتوبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 * التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

 * تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية: [https://e-gaza.com/login]

#غزة #خانيونس #رفح #مساعدات #دير البلح

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