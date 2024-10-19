كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز في خانيونس والوسطى ورفح لـ 21-22-23 أكتوبر

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاقتصاد عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات خانيونس، الوسطى ورفح لـ 21- 22 - 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

* زيارة الروابط التالية:

* كشف خانيونس لأيام 21-22-23 من شهر أكتوبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف رفح لأيام 21-22-23 من شهر أكتوبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف الوسطى لأيام 21-22-23 من شهر أكتوبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

* تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية: [https://e-gaza.com/login]