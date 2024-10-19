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حزب الله كشف تفوقًا في الحرب الأمنية والاستخبارية ..

خبير عسكريّ لـ "فلسطين أون لاين": استهداف منزل نتنياهو سيجبر قيادة الاحتلال على إعادة كلِّ حساباتها

19 أكتوبر 2024 . الساعة 16:49 بتوقيت القدس
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خبير عسكريّ لـ "فلسطين أون لاين": استهداف منزل نتنياهو سيجبر قيادة الاحتلال على إعادة كلِّ حساباتها
غزةـ رام الله/ محمد الأيوبي:

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء واصف عريقات، إن استهداف حزب الله اللبناني منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجبر قيادة الاحتلال الإسرائيلي على إعادة كل حساباتها، مؤكدًا أن العملية تكشف تفوق حزب الله الوضح في الحرب الأمنية والاستخبارية على الاحتلال الإسرائيلي وكل منظومته الدفاعية والرادارية.

وأوضح عريقات لموقع "فلسطين أون لاين"، أن هذه حرب إثبات قدرات أن لدى حزب الله ما يمكنه من التصدي للاحتلال الإسرائيلي بل وردعه، وأن يجبر رئيس وزراء الاحتلال وكل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية على النزول إلى الملاجئ.

وفي وقت سابق أمس، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه منزله الخاص في قيساريا جنوب حيفا ولم يكن متواجدا وعائلته فيه، فيما غابت صفارات الإنذار عن المنطقة تزامنا مع الحادثة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "تعتقد المؤسسة الأمنية (تضم الجيش والموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية والشرطة) أن هذا فشل أمني خطير للغاية، ولحسن الحظ أن رئيس الوزراء لم يكن في البيت، لكن هذا لا يقلل من حجم الفشل".

وذكر عريقات أن الكيان الإسرائيلي مرعوب بسبب الطائرات المسيرة، خاصة أن هناك بنك أهداف أعلن عنه حزب الله خلال "فيديوهات الهدهد 1 و2 و3 و4" والتي تضمنت استطلاع جوي لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية إسرائيلية، وهذه الأهداف ممكن أن تكون ضمن بنك الأهداف القادم.

ورأى الخبير العسكري، أن لدى حزب الله الكثير من المجهول الذي لا تعرفه (إسرائيل) وخاصة في مجال الطائرات المسيرة.

وقال عريقات: "إن (إسرائيل) أحد عناصر تفوقها سلاح الجو، وإذا ما أسقط هذا السلاح وفقد الكثير من قدراته وإمكانياته يكون قد جرى تعديل في ميزان القوة لصالح حزب الله".

وشدد على أن هذه معركة تحدي وإثبات قدرات، وأن الكيان الإسرائيلي أصبح ضعيف أمام عدم قدرة منظومته الرادارية والدفاعية على التصدي لهذه المسيرات.

وعن تطورات ما جرى على سير المعركة في الجبهة الشمالية، أشار عريقات إلى أنه كان هناك محاولة من طائرات "الهليكوبتر" الإسرائيلية لإسقاط المسيرة لكنها فشلت، مؤكدًا أن هنآك قدرات خفية لدى حزب الله والمقاومة اللبنانية ستجبر القيادة الإسرائيلية على إعادة كل حسابتها.

وفي قيساريا يقع المنزل الخاص بنتنياهو، والذي اعتاد أن يقضي فيه عطلة السبت، اليوم الذي يلتزم فيه اليهود عامة بالبقاء في البيوت وتجنب العمل.

ونشرت هيئة البث العبرية، مقطع مصور يظهر المُسيرة التي أُطلقت تجاه منزل نتنياهو وهي تمر في أجواء قيساريا بجانب مروحية دون أن تعترضها.

وكان جيش الاحتلال، قال في وقت سابق السبت إنه اعترض طائرتين مسيرتين أُطلقتا صباح السبت من لبنان تجاه شمال البلاد، فيما انفجرت ثالثة في مبنى بمدينة قيساريا.

#حزب الله

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