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الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42519 شهيدًا

19 أكتوبر 2024 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42519 شهيدًا
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 379 على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 19 شهيدًا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 42519 شهيدًا و99637 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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