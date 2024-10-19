استشهاد طفل وإصابة آخرين إثر سقوط مساعدات جوية عليهم بخان يونس

استشهد طفل وأصيب آخرون إثر سقوط صناديق مساعدات جوية عليهم بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، وصل الطفل "سامي محمد عياد" (3 أعوام) لإحدى النقاط الطبية في مواصي خان يونس إثر سقوط المساعدات الجوية عليه مباشرة.

وحسب رواية جد الطفل الشهيد، فإن طائرة مرت من فوق مخيمات المواصي غرب خان يونس وألقت المساعدات من داخلها، وقد سقطت إحدى صناديق على حفيده "سامي" ما أدى إلى استشهاده.

وأشار إلى أن الطفل في اللحظات الأولى من سقوط الصندوق عليه، بدأ ينزف من معظم أنحاء جسده، مضيفا: حملته وبدأت أركض لأصل لأي مستوصف أو مستشفى، فلا يوجد إسعافات ولا سيارات".

ونوه إلى أن صناديق المساعدات الملقاة من الطائرة لم يقتصر آذاها على السقوط على الطفل "سامي" فحسب، إذ أنه أصيب من عائلته آخرون، فيما دمرت معظم الخيام التي تؤويهم.

وليست حادثة استشهاد الطفل "عياد" الأولى التي تحدث عبر صناديق المساعدات الملقاة من الطائرات عبر الجو، إذ أنه تم تسجيل العديد من الحالات في وسط وشمال القطاع في أوقات سابقة.





المصدر / فلسطين أون لاين