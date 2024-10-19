مقتل مستوطن "إسرائيلي" وإصابة آخرين في هجوم صاروخي واسع على فلسطين المُحتلّة

قُتل مستوطن "إسرائيلي" وأُصيب 5 آخرين في مناطق متفرّقة بمستوطنات شمال فلسطين المحتلة، جرّاء رشقات صاروخية من لبنان.

وكشف موقع أخبار أمنية من الميدان عن مقتل "إسرائيلي" جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر في سيارت في عكا.

وأشارت القناة 12العبرية إلى أنه كان في سيارة المستوطن راكب آخر، أصيب بجروح متوسطة وتم نقله للعلاج في مركز الجليل الطبي في نهاريا.

وأعلنت إذاعة "جيش الاحتلال" عن إصابة 5 مستوطنين بين طفيفة ومتوسطة في "كريات آتا"، و4 إصابات بين طفيفة ومتوسطة في "شلومي" جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة من لبنان.

وقالت المصادر العبرية، إن حرائق كبيرة اندلعت في مستوطنة "شلومي" بفعل صواريخ حزب الله.

وذكر رئيس مجلس مستوطنة شلومي، أنه في الساعة الأخيرة سقطت صواريخ داخل المستوطنة، وألحقت أضرارًا كبيرة بالمنازل والممتلكات.

ووفقًا للمصادر العبرية، فقد أطلق حزب الله منذ صباح اليوم وحتى الآن أكثر من 115 صاروخًا باتجاه الجليل الأعلى والغربي والأوسط وخليج حيفا.

وقالت حدشوت بزمان العبري، إنّ حزب الله هدد ونفذ، فمنذ الصباح نفّذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء بطائرة بدون طيار، وقُتل مستوطن في عكا، وأُصيب آخرون في مستوطنات متفرقة جرّاء الرشقات الصّاروخية المتواصلة.

وكشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم، عن حالة استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة "قيساريا" جنوب تل أبيب، عقب تداول أنباء عن انفجار طائرة مُسيّرة بالقرب من منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة 12 العبرية، إن 3 مسيرات أطلقوا من لبنان تجاه مناطق "غليلوت" و"قيساريا" والجليل الغربي وخليج حيفا.

وأفاد موقع "واللا" العبري بأنّ لطائرة المسيرة القادمة من لبنان استهدفت منزلًا في قيسارية دون تفعيل صافرات الإنذار وشهود عيان يؤكدون أن الانفجار كان ضخمًا.

وأشارت القنوات العبرية إلى أن دوي انفجار سُمع في قيسارية، بعد ورود أنباء عن تسلل طائرة "معادية" إلى المنطقة.

ونشر موقع عكا المختص بالشؤون "الإسرائيلية"، إن الاحتلال سجّل 45 قتيلًا في صفوف قوات "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال؛ وفق الآتي:

- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.

- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.

- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.

- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

- 10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

- 10 أكتوبر: مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة.

- 10 أكتوبر: مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- 11 أكتوبر: مقتل عامل أجنبي بانفجار إحدى مخلفات حزب الله في منطقة يرؤون بالجليل الغربي.

- 11 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

- 12 أكتوبر: مقتل مستوطنة إسرائيلية في مبنى دار رعاية المسنين في هرتسليا الذي ضربته طائرة مسيّرة من لبنان.

- 14 أكتوبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه قاعدة للواء جولاني في وادي عارة.

- 14 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في المعارك البرية جنوب قطاع غزة.

- 15 أكتوبر: مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في أسدود.

- 17 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 19 أكتوبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على سيارة في عكا.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات