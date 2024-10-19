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شهداء وجرحى في مجزرة الاحتلال بمدرسة تؤوي نازحين غرب غزّة

19 أكتوبر 2024 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت، مجزرةً مروّعة باستهدافه مدرسةً تابعة لوكالة غوث اللاجئين "الأونروا" وتؤوي آلاف النّازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزّة.

وقالت مصادر صحفية، إن الاحتلال استهدف مدرسة أسماء  التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدّى لارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين.

ويُذكر أنّ المكتب الإعلامي الحكومي رصد قصف الاحتلال 187 مركزاً للإيواء والنزوح، استشهد بداخلها أكثر من 1060 شهيداً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزّة في 7 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشدّد فيه الاحتلال حصاره المطبق على مخيم جباليا لليوم الخامس عشر تواليًا، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، واستهداف ونسف للمنازل المكتظة بالسّكان وارتكاب المجازر الدّامية، بالإضافة إلى قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 379 على التّوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مرتكبًا كافّة أساليب القتل والتدمير، ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مراكز النزوح #قصف مدرسة الأونروا

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