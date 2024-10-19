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فنان مصري عالمي شهير ينعى السنوار ويعلق على شهادته

19 أكتوبر 2024 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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يحيى السنوار

نعى فنان مصري عالمي شهير، قائد حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار والذي استشهد بعد اشتباك مسلح في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وعلى حسابه على منصة "إكس" كتب الفنان المصري العالمي خالد النبوي "سقطت ذراعك، فالتقطها واضرب عدوك، هذا ما قاله محمود درويش، وهذا ما فعله يحيى السنوار، ألف رحمة ونور على كل شهيد وهب روحه فدا أرضه".

ولم يكن الفنان المصري الشهير النبوي الأول في مصر الذي ينعى السنوار بطريقته، حيث نعته عدة شخصيات مصرية.

كان أبرز تلك الشخصيات المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والإعلامي محمود سعد، والسياسي والمحامي المصري خالد علي، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، بشكل رسمي استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، بعد اشتباك خاضه مع جيش الاحتلال في مدينة رفح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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