الدّفاع المدني: الاحتلال قصف مربعات سكنية على رؤوس ساكنيها شمال غزة

شمال غزة- متابعة محمد الأيوبي

قال جهاز الدفاع المدني أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، وقصف مربعات سكنية على رؤوس قاطنيها.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل، في تصريحات صحفية، إن الاحتلال يرتكب المجاز ويواصل قصف ونسف المنازل على رؤوس ساكنيها، بينما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف على منطقة جباليا النزلة وغيرها من المناطق القريبة من مخيم جباليا.

وأشار بصل إلى أن الاحتلال يفرض عزلة كاملة على شمال قطاع غزة بعد قطعه الاتصالات والإنترنت، في حين لا يستطيع الدفاع المدني التواصل مع طواقمه هناك.

وشدّد على أن الاحتلال يرتكب المجازر في شمال قطاع غزة ولا يريد للصورة أن تخرج للعالم وأن تظهر حقيقته، لافتاً إلى أننا أمام تهديد خطير لحياة المواطنين القاطنين في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن مئتي ألف مواطن يعيشون في شمال القطاع يتهددهم الموت، ومن الممكن أن يكون هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، في وقت يصعب على طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية في الوصول إليهم ومنع الاحتلال الوصول إلى أماكن الاستهدافات من أجل القيام بالمهام الإنسانية في عمليات الإنقاذ والانتشال.

وفي 6 أكتوبر الجاري، شرع جيش الاحتلال بعملية عسكرية وسعة شمال قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي وتفجير أحياء سكنية بالكامل وفرض حصار وتجويع لأزيد من 200 ألف مواطن صامدين في منازلهم وأحياءهم السكنية.

المصدر / فلسطين أون لاين