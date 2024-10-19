كتائب القسام تنفذ عمليتين غرب مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" تنفيذها عمليتين ضد جنود وآليات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في تصريح مقتضب، اليوم السبت، إن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية بقذيفة تاندوم وفجروا عبوة شواظ في دبابة ميركافا في أثناء سحب الجرافة المستهدفة غرب جباليا.

وتخوض كتائب القسام معارك شرسة مع قوات الاحتلال في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، والذي يتعرض لعملية عسكرية وحصار لليوم 15 على التوالي.

وعدة مرات أعلن الاحتلال مقتل وإصابة عدد من جنوده وضباطه خلال العملية العسكرية تجاه شمال قطاع غزة.

وتهدف قوات الاحتلال بحسب مصادر إسرائيلية وإعلامية من عمليتها تجاه جباليا إلى فصل شمال القطاع وإجبار سكانه على النزوح نحو الجنوب، ضمن خطة ما تعرف بخطة الجنرالات.

المصدر / فلسطين أون لاين