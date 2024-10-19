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أماكن ومواعيد تطعيم الجرعة الثّانية في خان يونس ورفح

19 أكتوبر 2024 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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أطلقت وزارة الصحة بقطاع غزة حملة تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال في خان يونس ورفح والتي تبدأ اليوم وتنتهي في 22 أكتوبر 2024.

 وتهدف هذه الحملة إلى حماية الأطفال من خطر الإصابة بشلل الأطفال، وهو مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى الشلل الدائم.

وتستهدف حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال والتي تعتبر جرعة تنشيطية للجرعة الأولى، أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.

وتدعو وزارة الصحة جميع الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم لتلقي التطعيم في المراكز الصحية المحددة، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

أماكن ومواعيد تطعيم الجرعة الثانية في خان يونس ورفح

توضح الصور التالية ما يخص أماكن تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال ومواعيد العمل.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شلل الأطفال #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #التطعيم في غزة

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