عراقيون يقتحمون مكاتب قناة "MBC" في بغداد

اقتحم مئات العراقيين بُعيد منتصف ليل الجمعة السبت مكاتب قناة "إم بي سي" وأقدموا على تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى.

ووفق تقديرات عراقية محلية فقد اقتحم بين 400 و500 شخص مكاتب قناة "إم بي سي" في بغداد وأتلفوا محتوياتها، احتجاجا على ما بثته القناة في تقرير لها وصف قادة من المقاومة العراقية واللبنانية والفلسطينية بـ"الإرهابيين".

وأشارت المصادر إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا في مكتب للقناة فيما فرّقت القوات الأمنية المحتجّين، دون التحدث عن أي عمليات توقيف على الفور.

اضرر 65% في المبنى

ولفت إلى "انتشار القوات الأمنية" في محيط المبنى الذي تضرّر بنسبة تتراوح "بين 60 و65%" وفق تقديراته.

وعلى تيليغرام، نشرت قناة "صابرين نيوز" المقربة من الفصائل العراقية المقاومة للاحتلال الأميركي، مقاطع فيديو تُظهر متظاهرين يحملون أعلام حزب الله اللبناني وقوات الحشد الشعبي.

وتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي في العراق بينها تلغرام وواتساب، مقتطفات من التقرير الذي بثّه برنامج "MBC في أسبوع" ظهر الجمعة بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين".

وذكر التقرير قادة من محور المقاومة، بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، الذي قتلته (إسرائيل) هذا الأسبوع في قطاع غزة وهو "وجه جديد للإرهاب وآخر من تخلص العالم منه" وفقا لما جاء في تقرير "MBC"، وسلفه اسماعيل هنية الذي استشهد في عملية اغتيال في طهران على يد الاحتلال الإسرائيلي نهاية تموز/ يوليو، وفق التقرير.

وورد أيضا ذكر قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس اللذين قُتلا في ضربة أميركية في العاصمة العراقية في كانون الثاني/ يناير 2020، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/سبتمبر.

المصدر / فلسطين أون لاين