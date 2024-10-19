دبابات الاحتلال تُحاصر وتقصف المستشفى الإندونيسيّ بغزّة

أكد مدير المستشفى الإندونيسي في غزّة، اليوم السبت، أنّ الدبابات "الإسرائيلية" تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه، مؤكدًا أن هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى.

وأوضح مدير المستشفى أن قوات الاحتلال استهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يهدف إلى تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية لإجبار السكان على الرحيل.

ودعا مدير المستشفى المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية بالقطاع.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ آليات الاحتلال بدأت في هدم أجزاء من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن عددًا كبيرًا من الأهالي اضطروا للنزوح تحت النار تزامنًا مع قصف مدفعي وغارات من الاحتلال في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنّ مدفعية الاحتلال تستهدف الطوابق العليا من مستشفى الإندونيسي شمال غزة الذي يتواجد فيه أكثر من 40 مريضًا وجريحًا بالإضافة إلى الطاقم الطبي.

وأشارت وزارة الصّحة إلى أن الاحتلال استهدف مجموعة من النازحين أمام بوابة المستشفى الإندونيسي، وقطع الكهرباء بالكامل عن المستشفى، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه مبنى وساحات المستشفى مما تسبب بحالة ذعر كبيرة بين المرضى والطاقم الطبي.

وسبق أن استهدف الاحتلال مرات عدة المستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى بشمال القطاع، مخلفا مئات الشهداء والجرحى، إلى جانب ترديده مزاعم أواخر العام الماضي بوجود علاقة للمستشفى بفصائل فلسطينية أو استخدام أنفاق تحته، وهو ما نفته حينها لجنة الإنقاذ والطوارئ الطبية الإندونيسية "ميرسي – إندونيسيا" التي أشرفت على بناء وتمويل المستشفى.

وقال مدير مستشفى العودة للجزيرة إن وضع القطاع الصحي كارثي، في ظل نقص المستلزمات الطبية، والوضع في شمال القطاع لا يوصف، حيث يتوقع ارتفاع عدد الشهداء خلال الساعات المقبلة بسبب نقص الإمكانات الطبية.

وأشار مصدر طبي للجزيرة إلى أنّ الفرق الطبية بمستشفيي كمال عدوان والعودة عاجزة عن التعامل مع الإصابات الكثيرة الناتجة عن قصف الاحتلال المتواصل.

وأوضح مسؤول بوزارة الصحة في غزة للجزيرة أن عددًا من المدنيين استشهدوا جوعًا وعطشًا داخل منازل في جباليا بسبب الحصار المستمر، كما أن جثث عشرات الشهداء منتشرة في شوارع جباليا بفعل القصف المستمر.

وأفادت مصادر طبية، بأن 33 شهيدا وأكثر من 70 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي على عدد من المنازل عند مفترق نصار بمخيم جباليا، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، في حين قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن من بين الشهداء 21 امرأة.

وأعلنت مصادر طبية ارتقاء 450 شهيداً في العملية العسكرية "الإسرائيلية" المستمرة على شمال القطاع منذ أسبوعين.



المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات