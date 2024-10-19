أول تصريح لخامنئي حول استشهاد القائد يحيى السنوار

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت إن استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن يوقف "محور المقاومة".

وأضاف خامنئي في بيان له، اليوم السبت، معلقا على استشهاد السنوار: " خسارته مؤلمة بلا شك لمحور المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتوقف عن التقدم باستشهاد شخصيات بارزة".

وشدد على أن حركة "حماس" ستبقى حية مهما حدث.

واستشهد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" السنوار الخميس الماضي في رفح، خلال اشتباك مسلح خاضه مع قوات الاحتلال المتوغلة في المدينة.

وتعتبر (إسرائيل) السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين