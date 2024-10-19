"MBC" السّعودية تنشر تقريرًا مُسيئًا للقادة الشّهداء ومغرّدون يعلّقون: لن ينفع الحذف بعد انكشاف النّوايا (شاهد)

نشرت قناة MBC السعودية تقريرًا تحت عنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين.. الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء"، وصفت فيه قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بـ "الإرهابيين" وأصحاب الأعمال الإجرامية، الأمر الذي أثار غضبًا كبيرًا وضجّة واسعة لدى رواد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

الشهداء القادة إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار.

ووصف التقرير الشهداء القادة إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار ، بالإرهابيين وأصحاب الأعمال الإجرامية، وهي أوصاف مستقاة من الدعاية "الإسرائيلية" بحق المقاومة وقادتها في فلسطين ولبنان ومختلف جبهات المواجهة مع الاحتلال، علما أن كل من ذكر في التقرير إما قد جرى قتله على يد الاحتلال أو الأمريكيين.

وعرضت القناة السعودية التقرير تحت عنوان: "ألفية الخلاص من الإرهابيين.. الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء"، وتناولت فيه أيضا قيادات عسكرية من حزب الله، وقائد الحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، وآخرين.

حذف التقرير من حسابات MBC في X وYoutube pic.twitter.com/qBOKGteKoh — مؤمن الوزَّان (@MumHnh) October 18, 2024

ومن جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، تقرير قناة MBC، معتبرةً أنه سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها.

وقالت حماس في بيان لها "تطل علينا قناة ناطقة بالعربية تدعى MBC ببثها تقريراً ظلامياً وتحريضياً ضد الحركة وقادتها، ولتوصف أعمال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل بالإرهاب".

واستهجنت الحركة هذا التقرير الذي لا يخرج إلا عن صحافةٍ صفراء وطابورٍ خامس، مُطالبةً إدارة القناة بالتراجع الفوري "عن هذا السقوط والانحدار المهني"، وحذف التقرير من منصاتها، وتقديم الاعتذار عن هذا التقرير.

بعد أن كشفت قناة الـMBC عن وجهها المصهين وظهر عياناً للجميع بنشر تقرير حقير ومخزٍ وصفت به قادة المقاومة الشهداء

بـ"الإرهابيين والوحشيين"



"حذفت التقرير"!!

لن ينفع الحذف بعد انكشاف النوايا .. قاطعوا صوت الصهـ ـاينة الناطقة بالعربية#قاطعوا_العربية#قاطعوا_سكاي_نيوز#قاطعوا_MBC pic.twitter.com/52nN0W8mEb — 🔻almesk (@hadawe23) October 18, 2024

وأكدت أن هذا التقرير يسيء لأصحاب القناة والقائمين على إدارتها، لا المقاومة وقادتها الذين جادوا بدمائهم على طريق تحرير فلسطين والأقصى".

كما طالبت حماس قناة MBC بتعديل "هذا النهج التحريري الخبيث الذي يتساوق مع أجندة الاحتلال، والالتفات إلى ما يتعرض له شعبنا من جرائم وفظائع على يد الكيان الصهيوني المجرم".

التقرير المحذوف من حساب قناة @MBCinaWeek إعداد @MohamdAlmshari بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين" وضم قادة حماس الذين اغتالهم الصهاينة في مقدمتهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار.



لتحميل التقرير كاملا:https://t.co/oTu1PoU1mZ pic.twitter.com/L0IKwxzxhd — مؤمن الوزَّان (@MumHnh) October 18, 2024

ويُذكر أنه بعد الضجّة الإعلامية الكبيرة، حذفت قناة "MBC" التقرير دون أن تصدر بيان اعتذار عن إساءتها ونشرها للتقرير الذي يروّج للرواية الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات