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"MBC" السّعودية تنشر تقريرًا مُسيئًا للقادة الشّهداء ومغرّدون يعلّقون: لن ينفع الحذف بعد انكشاف النّوايا (شاهد)

19 أكتوبر 2024 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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نشرت قناة MBC السعودية تقريرًا تحت عنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين.. الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء"، وصفت فيه قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بـ "الإرهابيين"  وأصحاب الأعمال الإجرامية، الأمر الذي أثار غضبًا كبيرًا وضجّة واسعة لدى  رواد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

الشهداء القادة إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار. 

ووصف التقرير الشهداء القادة إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار ، بالإرهابيين وأصحاب الأعمال الإجرامية، وهي أوصاف مستقاة من الدعاية "الإسرائيلية" بحق المقاومة وقادتها في فلسطين ولبنان ومختلف جبهات المواجهة مع الاحتلال، علما أن كل من ذكر في التقرير إما قد جرى قتله على يد الاحتلال أو الأمريكيين. 

وعرضت القناة السعودية التقرير تحت عنوان: "ألفية الخلاص من الإرهابيين.. الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء"، وتناولت فيه أيضا قيادات عسكرية من حزب الله، وقائد الحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، وآخرين.

ومن جهتها، أدانت حركة  المقاومة الإسلامية حماس، تقرير  قناة MBC، معتبرةً أنه سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها.

وقالت حماس في بيان لها "تطل علينا قناة ناطقة بالعربية تدعى MBC  ببثها تقريراً ظلامياً وتحريضياً ضد الحركة وقادتها، ولتوصف أعمال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل بالإرهاب".

واستهجنت الحركة هذا التقرير الذي لا يخرج إلا عن صحافةٍ صفراء وطابورٍ خامس، مُطالبةً إدارة القناة بالتراجع الفوري "عن هذا السقوط والانحدار المهني"، وحذف التقرير من منصاتها، وتقديم الاعتذار عن هذا التقرير.

وأكدت أن هذا التقرير يسيء لأصحاب القناة والقائمين على إدارتها، لا المقاومة وقادتها الذين جادوا بدمائهم على طريق تحرير فلسطين والأقصى".

كما طالبت حماس قناة MBC  بتعديل "هذا النهج التحريري الخبيث الذي يتساوق مع أجندة الاحتلال، والالتفات إلى ما يتعرض له شعبنا من جرائم وفظائع على يد الكيان الصهيوني المجرم".

ويُذكر أنه بعد الضجّة الإعلامية الكبيرة، حذفت قناة "MBC" التقرير دون أن تصدر بيان اعتذار عن إساءتها ونشرها للتقرير الذي يروّج للرواية الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #MBC #طوفان الأقصى #القنوات السعودية

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