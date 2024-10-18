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"ارتقى بطلاً مُمْتَشقاً سلاحه، مشتبكاً" .. حماس تنعى للشعب والأمة القائد يحيى السنوار شهيدًا

18 أكتوبر 2024 . الساعة 15:03 بتوقيت القدس
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"ارتقى بطلاً مُمْتَشقاً سلاحه، مشتبكاً" .. حماس تنعى للشعب والأمة القائد يحيى السنوار شهيدًا
غزة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، رئيس المكتب السياسي القائد يحيى السنوار شهيدًا، في اشتباك مسلح في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نائب الحركة، خليل الحية، في كلمة اليوم، "بكل معاني الشموخ والكبرياء والعزة والكرامة تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا جميعا وأحرار العالم رجلا من أنبل الرجال وأشجع الرجال، رجلا كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها، صدق الله فصدقه الله، واصطفاه شهيدا مع من سبقه من اخوانه الشهداء.

وأضاف، "إن المجاهد السنوار ارتقى بطلاً شهيداً، مقبلاً غير مُدبر، مُمْتَشقاً سلاحه، مشتبكاً ومواجهاً لجيش الاحتلال في مقدّمة الصفوف، يتنقل بين كل المواقع القتالية صامداً مرابطاً ثابتاً على أرض غزَّة العزَّة، مدافعاً عن أرض فلسطين ومقدساتها، ومُلهماً في إذكاء روح الصُّمود والصَّبر والرّباط والمقاومة. 

وأشار خليل الحية، إلى أن القائد يحيى السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم

وأكد، أن دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات، حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وشدد نائب المكتب السياسي، على أن استشهاد القائد السنوار ومن سبقه من القادة لن يزيد حركتنا إلا قوة وصلابة.

كما شدد على أن أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات.

#غزة

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