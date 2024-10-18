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"وخطيب الأقصى يؤكّد: ستبقى أمة حية لا تموت"

40 ألفًا أدوا صلاتي الجمعة والغائب على الشّهداء في الأقصى

18 أكتوبر 2024 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 40 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

وبعدة صلاة الجمعة، أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء وعلى من أحضر للمسجد  الأقصى من أموات المسلمين.

واعتدت قوات الاحتلال بالدفع على عدد من الشبان عند باب الأسباط خلال توافدهم إلى المسجد الأقصى، كما لاحقتهم في أزقة البلدة القديمة وأبعدتهم عن المسجد.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت الشبان ودققت هوياتهم عند باب حطة خلال توافدهم لصلاة الجمعة.

وخلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى ندّد الشيخ  محمد سرندح، بالمنبطحين والراقصين على جراح الفلسطينيين.

ونعى خطيب الأقصى للأمة الإسلامية العاملين المخلصين للأمة الإسلامية، مؤكداً أنها ستبقى أمة حية لا تموت وتنجب المخلصين الذي يعملون على عزتها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الصلاة في الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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