الدّفاع المدني: الاحتلال اختطف مُصابين من عائلة "الدبس" عقب استهداف منزلهم في جباليا

قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إنّ طواقم الدفاع المدني تلقّت أمس الخميس مناشدة من عائلة "الدبس" في منطقة الفالوجة غربي جباليا بمحافظة شمال قطاع غزة منطقة الفالوجا حيث تتكون العائلة من أكثر من 30 شخص بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن.

وأوضح بصل أن بعض أفراد العائلة تمكّنوا من الخروج من تحت الانقاض حيث وصلوا إلى مشفى المعمداني وتم اختطاف عدد آخر من قِبل قوات الاحتلال، وما زال هناك أكثر من 20 شخص عالقين تحت الأنقاض.

وأكد أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع دخول طواقم الدفاع المدني للكثير من المناطق التي يتم استهدافها حيث عشرات المنازل التي تم قصفها على رؤس ساكنيها وما زال تحت أنقاضها عالقين.

وفجر اليوم، استهدفت طائرات منزلًا لعائلة "الدبس" في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، فيما أطلقت العائلة مناشدات للوصول إلى المصابين والعالقين تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال لليوم الـ 14 على التوالي حصار مخيم جباليا، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف، بالإضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية ومحاولة إخراج المستشفيات عن الخدمة بمنع وصول الوقود والمستلزمات الطبية واستهداف المراكز الطبية وطواقم الإسعاف بشكل متعمّد.

ومنذ 378 يومًا على التوالي، يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ضدّ شعبنا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.





المصدر / فلسطين أون لاين