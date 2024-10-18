فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبيرٌ إعلامي يدعو إلى دعم القضيّة الفلسطينية بعيدًا عن التّحيز السّياسي

هجرة بأعداد كبيرة أو حرب أهلية.. ماذا تقول التوقعات بشأن "إسرائيل"؟

"مقاومون يرتدون زيًا عسكريًا أردنيًا".. إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية فدائيّة قرب الحدود الأردنية

لواء "غولاني الإسرائيلي" دخل "للثّأر" في ملحمة "طوفان الأقصى" فدَفعَ ثمنًا باهظًا.. ماذا نعرف عنه؟

الصّحة: 1206عائلات مُسحت من السّجل المدني خلال عام من الإبادة الجماعيّة

"نصرةً لغزّة".. دعواتٌ حاشدة للخروج في مسيرات غضب ومواجهة بالضّفة الغربية

بالرّصاص والعبوات النّاسفة.. مقاومون يتصدّون لاقتحام الاحتلال مدن الضّفة الغربية

حزبُ الله يكشف تفاصيلَ اشْتباكات ضارية مع العدو ويعلنُ الانتقالَ إلى مرحلة جديدة.. ما أبرز ملامحها؟

الإبادة في يومها الـ 378.. حصارٌ مُطبق في جباليا وقصفٌ متواصل على المحافظة الوسطى ورفح

الفنَّان المقوسي.. في خيمة النُّزوح ينفِّذ ورشات فنِّيَّةً للأطفال (صور)

"مقاومون يرتدون زيًا عسكريًا أردنيًا".. إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية فدائيّة قرب الحدود الأردنية

18 أكتوبر 2024 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
...

أُصيب جنديان "إسرائيليان" في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نيئوت هكيكار" جنوب البحر الميت قرب الحدود مع الأردن.

وأعلنت القناة 14 العبرية عن إصابة جنديين "إسرائيليين" بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت.

وأكد جيش الاحتلال نجاح ثلاثة مقاومين باختراق الجدار الحدودي مع الأردن، مشيرًا إلى أن اشتباكات تدور مع الجنود في جنوب البحر الميت.

وقالت يديعوت أحرونوت العبرية، إنّ المنفذين الثلاثة في عملية البحر الميت كانوا يرتدون زيًا عسكريًا أردنيًا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى اشتباه بوجود مزيد من المسلحين الذين تسللوا من الأردن .

وفي تفاصيل الحدث، قالت مصادر عبرية، إن ثلاثة مقاومين نفذوا عملية إطلاق نار عند مدخل إحدى المستوطنات جنوب نهر الأردن، وقوات كبيرة من الاحتلال تهرع للمكان.

وأفادت القناة 13 العبرية بارتقاء مقاومين اثنين، وانسحاب الثالث بعد تنفيذ عملية إطلاق النار جنوب البحر الميت.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عملية إطلاق نار #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة