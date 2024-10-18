"مقاومون يرتدون زيًا عسكريًا أردنيًا".. إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية فدائيّة قرب الحدود الأردنية

أُصيب جنديان "إسرائيليان" في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نيئوت هكيكار" جنوب البحر الميت قرب الحدود مع الأردن.

وأعلنت القناة 14 العبرية عن إصابة جنديين "إسرائيليين" بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت.

وأكد جيش الاحتلال نجاح ثلاثة مقاومين باختراق الجدار الحدودي مع الأردن، مشيرًا إلى أن اشتباكات تدور مع الجنود في جنوب البحر الميت.

وقالت يديعوت أحرونوت العبرية، إنّ المنفذين الثلاثة في عملية البحر الميت كانوا يرتدون زيًا عسكريًا أردنيًا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى اشتباه بوجود مزيد من المسلحين الذين تسللوا من الأردن .

وفي تفاصيل الحدث، قالت مصادر عبرية، إن ثلاثة مقاومين نفذوا عملية إطلاق نار عند مدخل إحدى المستوطنات جنوب نهر الأردن، وقوات كبيرة من الاحتلال تهرع للمكان.

وأفادت القناة 13 العبرية بارتقاء مقاومين اثنين، وانسحاب الثالث بعد تنفيذ عملية إطلاق النار جنوب البحر الميت.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين