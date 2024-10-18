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"مقاومان يرتديان زيًا عسكريًا أردنيًا".. إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية فدائيّة قرب الحدود الأردنية

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"مقاومان يرتديان زيًا عسكريًا أردنيًا".. إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية فدائيّة قرب الحدود الأردنية

18 أكتوبر 2024 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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أُصيب جنديان "إسرائيليان" في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نيئوت هكيكار" جنوب البحر الميت قرب الحدود مع الأردن.

وأعلنت القناة 14 العبرية عن إصابة جنديين "إسرائيليين" بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت.

وأكد جيش الاحتلال نجاح عدد من المقاومين باختراق الجدار الحدودي مع الأردن، مشيرًا إلى أن اشتباكات تدور مع الجنود في جنوب البحر الميت.

وقالت يديعوت أحرونوت العبرية، إنّ المنفذين في عملية البحر الميت يرتديان زيًا عسكريًا أردنيًا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى اشتباه بوجود مزيد من المسلحين الذين تسللوا من الأردن .

وفي تفاصيل الحدث، قالت مصادر عبرية، إن مقاومين نفذا عملية إطلاق نار عند مدخل إحدى المستوطنات جنوب نهر الأردن، وقوات كبيرة من الاحتلال تهرع للمكان.

وأفادت القناة 13 العبرية بارتقاء أحد المقاومين وانسحاب الآخر بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار جنوب البحر الميت.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عملية إطلاق نار #طوفان الأقصى

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