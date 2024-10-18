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الصّحة: 1206عائلات مُسحت من السّجل المدني خلال عام من الإبادة الجماعيّة

18 أكتوبر 2024 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن عدد العائلات التي تم مسحها بالكامل من السجل المدني وصل إلى 1206 عائلات خلال عام من الإبادة على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصّحة، أنّ 2271 عائلة أبيدت بشكل شبه كامل ولم يتبقَ منها سوى ناجٍ واحد، فيما تعرضت 3110 عائلة لمجازر ونجا منها أكثر من فرد.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 42 ألفًا و438 شهداء، بالإضافة لـ 99 ألفًا و246 مصابًا.

تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي يُواصل فيه الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 378 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ضدّ شعبنا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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