بالرّصاص والعبوات النّاسفة.. مقاومون يتصدّون لاقتحام الاحتلال مدن الضّفة الغربية

اندلعت اشتباكات مواجهات متفرقة، مساء اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال عددًا من المناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

في طوباس، تصدّت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، لاقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ المقاومين اشتبكوا مع القوة "الإسرائيلية" المكونة من 20 آلية عسكرية اقتحمت طوباس انطلاقا من حاجز تياسير العسكري، وتمكّنوا من تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال، وتردد صدى التّفجيرات في أرجاء المدينة.

تزامن ذلك مع إغلاق الشباب الثائر شوارع رئيسية في طوباس لتمكين المقاومين من التصدي للاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن صلاح ابو مطاوع، عبوات النّاسفة.. بعد اقتحام منزله وتكسير مقتنياته.

وبعد انسحاب قوات الاحتلال من طوباس، أطلقت قنابل الغاز تجاه مركبات الفلسطينيين على حاجز الحمرا قرب المدينة.

في نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرقا،فيما اعتقل الجنود شاباً خلال عملية الاقتحام.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان والمستوطنين في قرية جالود جنوب نابلس، عقب هجوم المستوطنون على الأهالي وإحراقهم مركبات المواطنين في القرية.

وذكر رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد أن المستوطنين المدججين بالسلاح هاجموا منازل المواطنين بالحجارة من الجهة الشرقية للقرية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سلفيت وطولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس غرب سلفيت، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الغاز السام.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف ان مستوطنين من مستوطنة “تفّوح” المقامة على أراضي ياسوف وقرى مجاورة، قاموا بتخريب غرفة الكهرباء وتكسيرها بالحجارة، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن القرية.

وهاجم مستوطنو “تفوح” بالحجارة المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة المشرفة غرب قرية ياسوف، ما أدى لإصابة المزارع سيف سهيل خضر حسين بحجر في رأسه.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة “التل” في البلدة القديمة من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال وأطلقوا خلالها قنابل الصوت والغاز السام تجاه المركبات.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات على حاجز مخيم شعفاط، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام.

وأطلق الشباب الثائر المفرقعات النارية صوب حاجز مخيم شعفاط، وتصدوا لعدوان الاحتلال في المنطقة وفي محيط الحاجز.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات